В России стремительно растут продажи "китайцев"

В самом начале текущего года продажи китайских автомобилей откровенно провалились, но за этим последовала позитивная динамика. А возглавляет рейтинг самых продаваемых "китайцев" марка Lifan.
Россияне начали активнее покупать китайские автомобили. Как сообщают аналитики "Автостата", по итогам ноября 2017 года продажи легковушек из КНР выросли более чем на четверть, демонстрируя положительную динамику седьмой месяц к ряду. В прошлом месяце владельцев обрели 3,2 тысячи новых "китайцев", а это сразу на 26% больше показателей позапрошлого ноября.
Если рассматривать период с января по ноябрь включительно, то показатели продаж легковушек из Китая все еще в минусе (-1%; 28 тысяч шт.) относительно 11 месяцев 2016 года. Слишком уж глубоким оказался начальный спад. Однако при сохранении в декабре позитивного тренда итоговые показатели 2017 года должны выйти в плюс.
Абсолютными бестселлерами среди "китайцев" в России остаются автомобили марки Lifan, продажи которых в ноябре составили 1 750 машин (-3%). На долю "Лифанов" приходится сразу 54% всех продаж автомобилей из КНР на нашем рынке. Второе место по продажам - у компании Chery, которой удалось реализовать 604 экземпляра и взвинтить продажи почти в 2 раза (+97%).
На третье место по популярности вышла марка Haval (запущенный в России суббренд Great Wall, выпускающий более люксовые модели). Продажи внедорожников "Хавэйл" составили 204 автомобиля, что позволило сместить с третьей позиции на четвертую компанию Geely. Последней удалось реализовать у нас 169 машин (-17%).
У остальных китайских автобрендов результаты продаж в ноябре следующие: DFM (152 шт.; +162%), Changan (116 шт.; +115%), Zotye (88 шт.; +138%), Foton (69 шт.; +331%), FAW (40 шт.; +5%), Brilliance (37 шт.; +28%), Hawtai (4 шт.).