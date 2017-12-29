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© Авто.Вести.Ru, Алексей Сулима

29 дек 2017 10:02

Дороги 136

Уличных гонщиков в России будут сажать в тюрьму

В России собираются радикально ужесточить за нелегальные уличные гонки, создающие серьезную угрозу безопасности. Так называемым стритрейсерам в будущем грозит большой денежный штраф, арест и даже лишение свободы.

Нижняя палата парламента в январе-феврале 2018 года рассмотрит пакет законопроектов об ужесточении ответственности для участников и организаторов незаконных уличных гонок, передает агентство "Москва". Планируется внести изменения и в административное, и в уголовное законодательство.

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В частности, в КоАП и УК РФ могут появиться новые статьи: "Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования" с формулировкой "соревнования автомобилей или мотоциклов по их скоростным или иным техническим возможностям (качествам или свойствам) в местах, не предназначенных для проведения таких соревнований, если это соревнование было сопряжено с нарушением общественного порядка или создало угрозу безопасности дорожного движения".

За участие в нелегальных гонках стритрейсеров предлагается наказывать денежным штрафом в размере от 10 000 до 30 000 рублей или административным арестом на срок до 10 суток. Если за такое же нарушение поймают повторно, то санкция будет предусматривать максимальный штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав на 6 месяцев.

Последствия для организаторов уличных гонок будут гораздо серьезнее. Штраф для физических лиц при первом задержании составит 50 000-150 000 рублей, а юридических - от 150 000 до 500 000 рублей. Если автохулиганство привело к причинению вреда здоровью человека или имуществу, штрафы вырастут до 300 000 и 800 000 рублей соответственно. 

Повторное задержание физлица обернется для него штрафом в размере до 500 000 рублей, а юрлица - до 1 000 000 рублей. Повторное задержание грозит организатору гонок уголовной ответственностью в виде 2 лет лишения свободы.

"Запрос общества есть, всех просто достала эта ситуация, если все должны ездить по правилам, то почему кто-то должен быть выше этого, закон должен быть один для всех", - пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, возглавляющий рабочую группу по подготовке этих законопроектов.

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