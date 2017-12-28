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Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
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На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения
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С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
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Хит-парад

Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года

В конце уходящего года АвтоВести составили "хит-парад хит-парадов", собрав самые интересные и популярные материалы рубрики: машины президентов, самые внедорожные пикапы и джипы, девушки с автосалонов, техника для спецслужб, автомобили на "подножном" топливе...Будет, что почитать!

Хит-парад. Колеса №1, или Самые крутые машины глав государств

Если есть "борт №1", как зовут самолеты глав государств, то существуют и "колеса №1". АвтоВести собрали "парадные" автомобили президентов разных стран. Причем мы вспомнили как экзотические и запредельно дорогие автомобили, так и машины, в "президентский" статус которых трудно поверить.

Хит-парад. Трудяги-оборотни или Самые внедорожные пикапы

В этом хит-параде АвтоВестей вновь собрались пикапы-оборотни. С виду - обычные "рабочие лошади", которые могут работать по "трудовому профилю" и выполнять роль машины на каждый день. Но в выходные их скрытые способности позволяют мирному трудяге превратиться в настоящий внедорожный снаряд!

Хит-парад. Самые "джиперские" версии внедорожников

В позапрошлом хит-параде АвтоВести рассказали про внедорожные спецверсии пикапов, позволяющие покорять бездорожье увереннее, чем стандартная машина. А есть ли такие "джиперские" версии у внедорожников? Оказывается, и для них такие исполнения тоже предлагают, причем не менее навороченные!

Хит-парад. Самые дорогие машины-кинозвезды

В этом хит-параде АвтоВести собрали самых дорогих кинозвезд - автомобили, которые сначала снимались в фильмах, а потом были проданы за суммы, которые превышали бюджеты тех лент, где они же ранее блистали!

Хит-парад. Самые необычные роли "Нивы"

По поводу 40-летнего юбилея легендарной "Нивы" АвтоВести вспомнили необычные роли, которые за свою историю выполнял этот знаменитый внедорожник. И надо сказать, Lada 4x4 успела потрудиться в самых разных областях применения.

Хит-парад. Девушки автосалона в Шанхае

После апрельских указов китайской компартии от 2015 года девушки-стендистки на автосалоне в Шанхае - сама скромность и "облико морале". Никакой вульгарности, строгие наряды, сдержанное и местами даже робкое поведение, целеустремленный взгляд... Но это даже придает им особый шарм, не находите?

Хит-парад. Самые популярные роскошные автомобили в России

В кризис спрос на доступные машины падает синхронно с доходами населения, соответствуя известной поговорке. А вот сегмент luxury у нас сегодня на подъеме, чувствуя себя не по-кризисному хорошо. АвтоВести вспомнили самые популярные роскошные автомобили в России по итогам их продаж.

Хит-парад. Такси для "вежливых людей"

Недавно мы писали, что "УАЗ" займется разработкой машин для Росгвардии. А кто еще в России сегодня выпускает автомобильную спецтехнику для армии и спецслужб? АвтоВести вспомнили интересные образцы, причем как как от автогигантов, так и от частников калибром поменьше.

Хит-парад. Самые крутые внедорожники Moscow Off-road Show

В столице прошла выставка Moscow Off-road Show, посвященная внедорожной технике и ее тюнингу. И в этот раз было на что посмотреть. АвтоВести тоже сходили, посмотрели и отобрали самые впечатляющие экспонаты, изготовленные, кстати, российскими умельцами.

Хит-парад. Все универсалы, продаваемые в России

Универсалы - не самый ходовой товар в России, наш человек больше смотрит на седаны да кроссоверы. Но ценители "сараев" имеются: не зря же "АвтоВАЗ" сделал на них ставку и недавно представил "Весту"-универсал. А кто еще продает в России такие машины? АвтоВести вспомнили всех. Список вышел небольшой.

Хит-парад. Самые интересные тачки, которые Украине можно, а России - нет

После недавней истории с продажами на Украине нереализованных после "дизельгейта" Volkswagen Golf SportWagen, мы пересмотрели весь авторынок Незалежной, чтобы выяснить, какие еще интересные тачки продаются у соседей, но недоступны российскому рынку.

Хит-парад. Печь-самоходка, или Машины, ездящие на всем, что горит

Автомобили на водороде, на электричестве, на метане, на Солнце - сегодня таким транспортом на альтернативных источниках энергии никого не удивишь. А вы еще помните, что когда-то были машины... на дровах? Не спешите снисходительно фыркать: некоторые самоходные "печки" дожили до наших дней!

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