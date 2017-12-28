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© Bentley

28 дек 2017 20:00

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У Bentley Bentayga появится новый мотор

Роскошный британский внедорожник вышел на рынок сразу с топовым двигателем - могучим W12 объемом 6 литров и мощностью 608 л.с.. Затем в моторной гамме Bentayga появился дизель, а теперь не за горами и базовая версия, самая скромная по мощности, - двигателем с Bentley может поделиться Lamborghini.

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, в июле 2018 года на рынок выйдет начальная модификация Bentayga, под капотом которой окажется 4-литровый бензиновый V8. Такая версия будет самой доступной в семействе Bentayga.

Рассекречена внешность абсолютно нового Volkswagen Touareg.

Речь идет о битурбированном моторе концерна VAG, который уже "освоили" Porsche Cayenne Turbo и Lamborghini Urus. Осталось лишь дождаться, когда производитель уточнит мощность двигателя в версии для Bentayga, потому что если для Porsche этот мотор развивает 550 лошадиных сил, то для Lamborghini - уже 650.

Правда, не стоит забывать, что топовый W12 на Bentayga развивает 608 л.с., так что в статусе базового мотора новая "восьмерка" должна оказаться скромнее, чтобы не нарушать иерархию.

И это не последняя модификация, которую готовят для Bentayga. Позднее появится и гибридная версия, у которой будет силовая установка от Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Она состоит из 2,9-литрового бензинового V6 и электромотора и выдает 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

В России Bentayga стоит 11 900 000 рублей за версию с 4-литровым дизельным двигателем мощностью 435 л.с.. Версия с топовым W12 мощностью 608 л.с. стоит 15 948 700 рублей. До сотни такой автомобиль способен разогнаться всего за 4,1 секунды. 

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