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© Mazda

28 дек 2017 19:05

Автопром 524

В России могут начать выпускать большой кроссовер от Mazda

Семиместный кроссовер Mazda CX-9 является флагманом модельного ряда Mazda и пока что импортируется в Россию в двух топовых комплектациях. Однако опубликованные документы могут указывать на то, что кроссовер получит российскую прописку, после чего количество разнообразных модификаций увеличится.

В базе данных Росстандарта опубликовано новое одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Mazda CX-9. Оно примечательно тем, что в графе "Сборочные заводы и их адреса" указан адрес завода Mazda, расположенного во Владивостоке (там сейчас собирают Mazda CX-5). Заявителем и изготовителем указан "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", так же расположенный во Владивостоке.

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Вызывает интерес и приложение к ОТТС. В нем содержатся технические характеристики автомобиля, и в них указана не только полноприводная, но и переднеприводная модификация - если такой автомобиль встанет на конвейер российского завода, на рынке вполне могут появиться более доступные версии CX-9.

В списке задокументированного в ОТТС оснащения значатся: система вызова экстренных оперативных служб, передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, кондиционер, противоугонное устройство, омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, EBD (электронная система распределения тормозных усилий), DSC (электронная система контроля устойчивости), подогрев передних сидений, система мониторинга давления воздуха в шинах, фары со светодиодными источниками света, камера заднего вида, электропривод передних сидений, система сигнализации аварийного сближения при парковке, электропривод двери багажника, подогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки кузова.

Пока что CX-9 продается в России в комплектациях Supreme и Exclusive по цене 2 890 000 и 3 010 000 рублей соответственно. Автомобиль оснащается подключаемым полным приводом и 2,5-литровым турбомотором мощностью 231 л.с.. 

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