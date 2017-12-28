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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

28 дек 2017 12:10

Дороги 247

В одном из американских городов вели запрет на въезд иногородних

В Леонии (Нью-Джерси) придумали радикальный, но эффективный способ борьбы с пробками: в определенные часы на местных улицах запрещено появляться автомобилям из других городов и регионов. Особенности расположения города привели к тому, что дорожные заторы здесь происходят отнюдь не из-за горожан.

Сам город Леония совсем небольшой - население составляет всего 9 200 человек. Однако этот город расположен на коротком пути к мосту Джорджа Вашингтона и далее на Нью-Йорк, и поэтому через город идет весьма плотный транзитный трафик.

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Чтобы отвадить чужаков от лишних визитов в город, власти Леонии ввели в обращение специальные желтые бирки для местных автомобилей, которые следует вешать на салонное зеркало заднего вида. Теперь в часы пик между 6 и 10 утра и 16 и 21 часами вечера езда на автомобиле без такой бирки по городским улицам обернется для водителя штрафом в 200 долларов.

"Это крайняя мера, я бесспорно это признаю. Но ситуация на дорогах в городе уже выходит из-под контроля", - заявил изданию NJ глава местного отделения полиции Томас Роу. По его словам, полицейские уже начали классифицировать масштабы дорожных заторов по той же шкале, что и стихийные бедствия.

Решение вызвало неоднозначную реакцию, и многие даже сомневаются в легитимности такого запрета. Впрочем, в администрации города заверяют, что решение было тщательно проработано и проверено на соответствие законам, у региональных властей есть полномочия налагать подобные запреты - ситуация на дорогах серьезно осложняет работу городских экстренных служб, так что речь идет о здоровье и безопасности жителей города.

Ожидается, что новый запрет заработает в Леонии в январе. 

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