Седан Lada Priora снова "отправляют на пенсию" (и это снова неточно)

Как сообщил портал "Кьюто" со ссылкой на неофициальные данные Telegram-канала "Русский автомобиль", седан Lada Priora будет снят с конвейера не позднее лета 2018 года. Всего в следующем году будет выпущено около 7 000 экземпляров этой модели.



"АвтоВАЗ", впрочем, в очередной раз отказался подтверждать эту информацию. "Компания не комментирует слухи, на модель есть спрос, ее выпуск продолжается", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе автопроизводителя. Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда СМИ пытаются "снять с конвейера" эту модель, а автопроизводитель опровергает информацию.

И "Приора" действительно пользуется спросом: в апреле 2017 года выпущен уже миллионный экземпляр модели. Правда, фаворитом семейства является седан: версии Priora в кузовах хэтбек и универсал все-таки были сняты с производства.



Priora продается с двигателями 1,6 литра мощностью 87 или 106 лошадиных сил с пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовая версия стоит 399 900 рублей с учетом действующих акций, а топовое исполнение обойдется в 488 900 рублей. Особняком стоят особые исполнения Black Edition и White Edition, продающиеся за 499 900 рублей.



В базовой версии седан оснащается подушкой безопасности водителя, системами ABS, BAS и EBD, электроусилителем руля и передними стеклоподъемниками, а в топовой версии доступны подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал и климатическая установка.