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© Mitsubishi

28 дек 2017 09:56

Автопром 125

Компания Mitsubishi продала первый автомобиль через интернет

Все больше автопроизводителей переводят свои торговые площадки в виртуальное пространство - многие уверяют, что буквально через несколько лет "физические" шоу-румы вообще начнут исчезать. Осваивает онлайн-продажи и Mitsubishi: у компании появился первый клиент, сделавший покупку через смартфон.

Первым онлайн-покупателем Mitsubishi стал 43-летний Энтони Дин из Великобритании. Он стал обладателем кроссовера Mitsubishi ASX, который, как утверждают в пресс-службе марки, был заказан буквально в обеденный перерыв при помощи смартфона - в дилерский центр Энтони не приезжал.

На оформление заказа у Дина ушло 20 минут, а спустя три недели автомобиль был доставлен в дилерский центр. Примечательно, что это первая новая машина Дина - до этого весь свой 25-летний водительский стаж он отъездил на подержанных автомобилях.

Amazon намерен торговать автомобилями через интернет.

Для продажи автомобилей онлайн компания Mitsubishi запустила сервис Mitsubishi Buy Online, который работает как дополнение к дилерской сети. В этом сервисе доступен виртуальный шоу-рум, в котором можно ознакомиться со всеми текущими моделями марки. Параллельно пользователю показываются предложения всех дилерских центров по заинтересовавшей модели, а доставку купленного автомобиля можно заказать не только в автосалон, но и на дом.

При онлайн заказе покупатели могут воспользоваться программой трейд-ин и другими финансовыми услугами, оформить обслуживание и купить дополнительные аксессуары. Кроме того, возможности новой платформы позволяют записаться на тест-драйв выбранной модели еще до окончания оформления заказа. Правда, пока что все это доступно только на территории Великобритании.
 

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