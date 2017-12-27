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© GM-АвтоВАЗ

27 дек 2017 19:06

Автопром 503

В 2018 году на Chevrolet Niva удлинят гарантию (и цены)

СП "GM-АвтоВАЗ" в январе вновь перепишет ценники на популярный российский внедорожник в сторону увеличения. Но одновременно привлечь внимание к "Шниве" попытаются увеличенной гарантией.

Пресс-служба компании сообщила, что C 1 января 2018 года гарантийный пробег на автомобили Chevrolet Niva увеличивается и составит 2 года или 50 000 км в зависимости от того, что наступит ранее.

Но с началом года во всех комплектациях автомобиль подорожает еще на 10 тысяч рублей. И это будет уже пятое по счету подорожание "Шнивы" в 2017 году - в предыдущий раз Niva дорожала в декабре на 5000 рублей.

Минпромторг настаивает, что в 2018 году машины не подорожают...

После этого подорожания базовая "Шнива" (версия L) впервые пробьет отметку в 600 000 рублей и обойдется уже в 608 000 рублей. Комплектация LC с 2018 года будет стоить уже 651 000, GL - 691 000, LE - 695 000, LE "Камуфляж" - 705 000, GLC - 740 500, LE+ - 753 500, LE+ "Камуфляж" - 763 500, GLC Special Edition, SE - 770 900 рублей.

В оснащение самой простой версии входят лишь усилитель руля, передние элекростеклоподъемники и USB-розетка, тогда как топовые модификации располагают кондиционером, магнитолой, АБС, фронтальными подушками безопасности, 16-дюймовыми легкосплавными дисками и так далее.

Привлечь новых клиентов к Chevrolet Niva официальные дилеры пытаются с помощью специальной акции, в рамках которой покупатели "Шнивы" могут бесплатно выбрать дополнительное оборудование на от 30 000 рублей. Правда, эта программа действует лишь до 31 декабря.

По итогам 11 месяцев 2017 года Chevrolet Niva заняла 11 место в списке самых продаваеамых в России автомобилей: с января по ноябрь ее выбрали 27 796 покупателей.

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