Ввозить в Россию готовые детали для сборки оказалось выгоднее, чем производить

Производители автокомпонентов в России пожаловались Минэкономики, что импортные пошлины на составные части и материалы для выпуска автокомплектующих выше, чем на готовые детали. И это делает экономически нецелесообразной российскую локализацию их производства. Об этом рассказал "Коммерсанту" глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов.

И сейчас проблема встала особенно остро. Если раньше у производителей "оставалось поле для маневров, то теперь все, что можно было локализовать, уже локализовано". Дальнейшие возможности компаний ограничены, утверждает Коссов, в частности, из-за низких пошлин на готовые импортные комплектующие и небольших объемов рынка РФ.

После обвала рубля в 2014 году правительство делает упор в том числе на развитии местной базы автокомпонентов, чтобы не зависеть от подорожавших импортных комплектующих. Но из-за малых объемов российского рынка выгоднее импортировать детали с завода, который выпускает их миллионами штук, чем создавать мелкое производство в России.

Андрей Коссов приводит в пример высокие ввозные пошлины на алюминиевые субкомпоненты, защищающие производителей РФ. Но в стране выпускаются не все виды продукции, в частности, специфические литые детали, пошлина на которые 9%, поясняет он. Получается, что импортировать субкомпоненты дорого и нет смысла, "если на готовые изделия пошлины ниже".

Директор по продажам и инжинирингу Faurecia Clean Mobility (производитель автокомпонентов) Александр Горин рассказал изданию, что нержавеющая сталь для систем выхлопов не производится в РФ, создание локального поставщика было описано в одном из проектов стратегии отрасли, но дальше дело не пошло. Ситуация с пошлинами на нержавеющий прокат мешает увеличить локализацию компонентов, добавил он.

Некоторые автокомплектующие классифицируются кодами товарной номенклатуры, которые могут применяться и в других отраслях, добавляет господин Коссов. Он приводит в пример устройства для очистки газов, которые используются не только в автомобилях, но и промышленными предприятиями. Пошлины на них нулевые, чтобы устройства были доступнее для поддержания экологии, и с учетом нулевых пошлин местному производству сложно оставаться конкурентоспособным.

Александр Горин отмечает, что снижение пошлин на субкомпоненты и повышение их на более сложные узлы может противоречить интересам концернов. Их сами не беспокоит, что в РФ не создается добавленная стоимость. Источник в отрасли замечает, что изменение пошлин - длительный процесс, и его нужно будет согласовывать и на уровне ЕЭК, поскольку проблема "неочевидна" для чиновников: "На уровне исполнителей она не решается, а для руководителей вопрос не стратегический".