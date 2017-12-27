Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
242220
На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения
176924
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
285015
© Авто.Вести.Ru, Мария Подорова

27 дек 2017 11:04

Автопром 663

Ввозить в Россию готовые детали для сборки оказалось выгоднее, чем производить

Российские власти активно продвигают выпуск в России компонентов для производства автомобилей, стараясь привлечь этим иностранные компании. Но структура импортных пошлин на ввоз всего необходимого для этого такова, что готовые детали в нашу страну стало выгоднее ввозить, а не производить здесь.

Производители автокомпонентов в России пожаловались Минэкономики, что импортные пошлины на составные части и материалы для выпуска автокомплектующих выше, чем на готовые детали. И это делает экономически нецелесообразной российскую локализацию их производства. Об этом рассказал "Коммерсанту" глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов.

Льготные автокредиты дадут только на машины с ЭРА-ГЛОНАСС...

И сейчас проблема встала особенно остро. Если раньше у производителей "оставалось поле для маневров, то теперь все, что можно было локализовать, уже локализовано". Дальнейшие возможности компаний ограничены, утверждает  Коссов, в частности, из-за низких пошлин на готовые импортные комплектующие и небольших объемов рынка РФ.

После обвала рубля в 2014 году правительство делает упор в том числе на развитии местной базы автокомпонентов, чтобы не зависеть от подорожавших импортных комплектующих. Но из-за малых объемов российского рынка выгоднее импортировать детали с завода, который выпускает их миллионами штук, чем создавать мелкое производство в России.

Андрей Коссов приводит в пример высокие ввозные пошлины на алюминиевые субкомпоненты, защищающие производителей РФ. Но в стране выпускаются не все виды продукции, в частности, специфические литые детали, пошлина на которые 9%, поясняет он. Получается, что импортировать субкомпоненты дорого и нет смысла, "если на готовые изделия пошлины ниже".

Директор по продажам и инжинирингу Faurecia Clean Mobility (производитель автокомпонентов) Александр Горин рассказал изданию, что нержавеющая сталь для систем выхлопов не производится в РФ, создание локального поставщика было описано в одном из проектов стратегии отрасли, но дальше дело не пошло. Ситуация с пошлинами на нержавеющий прокат мешает увеличить локализацию компонентов, добавил он.

Некоторые автокомплектующие классифицируются кодами товарной номенклатуры, которые могут применяться и в других отраслях, добавляет господин Коссов. Он приводит в пример устройства для очистки газов, которые используются не только в автомобилях, но и промышленными предприятиями. Пошлины на них нулевые, чтобы устройства были доступнее для поддержания экологии, и с учетом нулевых пошлин местному производству сложно оставаться конкурентоспособным.

Александр Горин отмечает, что снижение пошлин на субкомпоненты и повышение их на более сложные узлы может противоречить интересам концернов. Их сами не беспокоит, что в РФ не создается добавленная стоимость. Источник в отрасли замечает, что изменение пошлин - длительный процесс, и его нужно будет согласовывать и на уровне ЕЭК, поскольку проблема "неочевидна" для чиновников: "На уровне исполнителей она не решается, а для руководителей вопрос не стратегический".

Новинки

Китайский Dongfeng готовит для России сразу 4 новинки

Аналитика

Названы самые распространенные иномарки в Москве

В России на ремонт отзывают кроссоверы Peugeot Компания Peugeot обнаружила в заводской дефект в топливной системе своих переднеприводных паркетников. Внеплановой инспекции и ремонту подлежат более двух сотен автомобилей.
В новом году автомобили BMW в России станут дороже Российский офис компании BMW объявил об изменении рекомендованных розничных цен на весь российский модельный ряд. Изменения вступят в силу уже 1 января 2018 года, цены на все автомобили вырастут в среднем на 2,5%.
В России отзывают почти 2 тысячи Audi из-за риска пожара Немецкий автопроизводитель намерен отремонтировать в России сразу несколько моделей, в которых найдены заводские дефекты. Отзывную кампанию лучше не игнорировать, поскольку существует риск возгорания автомобиля.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера