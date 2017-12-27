Китайский Dongfeng готовит для России сразу 4 новинки

В следующем году в России ожидается появление 7-местного кроссовера DFM 580, седана DFM А30, "вседорожного" хэтча DFM АХ3 и компактного кроссовера AX4, сообщили агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу "Дунфэн Мотор Рус".

Cреднеразмерный кроссовер DFM 580 дебютировал весной 2017 года на выставке в Шанхае. И в первую очередь, производитель акцентирует внимание на показателях вместимости. При длине 4 680 мм и колесной базе 2 780 мм кроссовер получил 7-местную конфигурацию салона и сразу 6 комбинаций складывания кресел. Длина грузовой площадки может варьироваться от 390 до 1960 мм. Создатели обещают, что процесс трансформации салона будет легким и удобным.

Что касается технической части, то DFM 580 получит на выбор два бензиновых двигателя и сразу три коробки передач. Начальная версия с 1,8-литровым атмосферником SFG18 на 132 л.с. оснащается только 5-ступенчатой механикой, то турбированный двигатель SFG15T объемом 1,5 л на 150 л.с. работает в паре либо c 6-ступенчатой механикой, либо с бесступенчатым вариатором CVT. При этом обещанный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4-7,6 л/100 км в зависимости от версии.

DFM 580 будет иметь исключительно переднеприводную компоновку, стойками Макферсон спереди и полузависимой задней подвеской на торсионных рычагах сзади. Усилитель руля - электрический.

Начальная версия кроссовера получит четыре подушки безопасности, системы ABS и EBD, 17-дюймовые колеса, а также HD-камеру заднего вида. В топовых комплектациях появится 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, аудиосистема с 6-динамиками, навигация система, бесключевой доступ в салон с системой кнопочного запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, контроль давления в шинах, а также штатный видеорегистратор.

DFM AХ4

Этой же весной дебютировал и компактный кроссовер DFM AХ4. Он построен на модульной платформе DF1 совместной разработки с французской PSA. Под капотом - 1,4-литровый бензиновый турбомотор в 130 л.с. Комплектация кроссовера будет включать интеллектуальную интерактивную систему, а также ESP, систему предупреждения столкновения с препятствием на малой скорости, контроль давления в шинах, видеокамеру заднего хода, боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности и др.

DFM А30

Главными преимуществами седана DFM А30, который можно считать конкурентом Hyundai Solaris, производитель называет просторный салон, вместительный багажник объемом 540 л и внушительный список оснащения. Например, в Китае электронную систему динамической стабилизации (ESP) автомобиль имеет по умолчанию уже в базовой версии. Автомобиль оснащен 1,5-литровой бензиновой "четверкой" мощностью 116 л.с. (145 Нм), в паре с которым работают 5-ступенчатая "механика" или 4-диапазонный автомат.