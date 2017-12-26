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© Peugeot

26 дек 2017 19:43

Автопром 368

В России на ремонт отзывают кроссоверы Peugeot

Компания Peugeot обнаружила в заводской дефект в топливной системе своих переднеприводных паркетников. Внеплановой инспекции и ремонту подлежат более двух сотен автомобилей.

Компания "Пежо Ситроен Рус" согласовала с Росстандартом комплекс мероприятий по добровольному отзыву потенциально дефектных кроссоверов 3008. В сервисной акции примет участие 261 автомобиль, на которых могут быть проблемы с топливными трубками. Речь идет о свежих экземплярах, проданных на российском рынке в период с октября 2016 года по август 2017 года. 

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"Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению", - говорится в официальном сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В рамках этой отзывной кампании официальные сервисные центры выполнят проверку состояния топливных трубок. В зависимости от их состояния специалисты либо установят дополнительную защиту оплетки, либо заменят поврежденные трубки.

Важно отметить, что все вышеуказанные работы инициированы компаний Peugeot, а значит, будут бесплатными для владельцев. Обладателей отзывных экземпляров 3008 уведомят о необходимости внепланово посетить официальный сервис, хотя проверить свой автомобиль на предмет участия в отзывной кампании можно самостоятельно. Росстандарт открыто публикует список отзывных Peugeot 3008 c VIN-кодами.
 

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