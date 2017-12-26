В Челябинске собрали новогоднюю ёлку из 65 автомобилей (видео)

Праздничное настроение сподвигло участников автомобильного клуба "Off Road Челябинск" на новогодний флешмоб, в ходе которого местные автомобилисты выстроились в 90-метровую фигуру ёлки.

Как сообщает "Комсомольская правда", необычное построение было организовано в поле у поселка Кременкуль, а сама ёлка была сформирована из 65 внедорожников.



Вопрос со украшениями был решен просто и красиво. Владельцам машин удалось задействовать штатную светотехнику и огни аварийной сигнализации таким образом, что их мерцание создало эффект гирлянды. На построение новогодней ёлки из автомобилей у челябинских энтузиастов ушло примерно 2,5 часа.







Организаторы мероприятия поясняют, что для пущей "нарядности" и достижения световых эффектов участникам пришлось дождаться темноты. Ввиду масштабности фигуры, ёлку из внедорожников пришлось снимать на видео с помощью квадрокоптера. Автомобилисты уже заявили, что это не последняя акция в подобном формате.

