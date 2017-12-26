Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

169454
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
211181
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
241964
© YouTube.com

26 дек 2017 18:47

Автокурьезы 716

В Челябинске собрали новогоднюю ёлку из 65 автомобилей (видео)

Южноуральские автолюбители решили создать из своих машин фигуру в форме гигантской светящейся ёлки. Новогоднее "дерево" оказалось настолько большим, что съемку пришлось вести с высоты.

Праздничное настроение сподвигло участников автомобильного клуба "Off Road Челябинск" на новогодний флешмоб, в ходе которого местные автомобилисты выстроились в 90-метровую фигуру ёлки.

Британка случайно залила бензин не в то отверстие и взорвала автомобиль (видео)

Как сообщает "Комсомольская правда", необычное построение было организовано в поле у поселка Кременкуль, а сама ёлка была сформирована из 65 внедорожников.

Вопрос со украшениями был решен просто и красиво. Владельцам машин удалось задействовать штатную светотехнику и огни аварийной сигнализации таким образом, что их мерцание создало эффект гирлянды. На построение новогодней ёлки из автомобилей у челябинских энтузиастов ушло примерно 2,5 часа.



Организаторы мероприятия поясняют, что для пущей "нарядности" и достижения световых эффектов участникам пришлось дождаться темноты. Ввиду масштабности фигуры, ёлку из внедорожников пришлось снимать на видео с помощью квадрокоптера. Автомобилисты уже заявили, что это не последняя акция в подобном формате.
 

Богатые тоже бьются

Богатые тоже бьются: знаменитый футболист устроил "пьяное" ДТП и сбежал

Автопром

В России на ремонт отзывают кроссоверы Peugeot

В Дубае водителя оштрафовали за трансляцию в Instagram Дубайские правоохранители весьма нестандартно подходят к выявлению нарушителей на дорогах. Чтобы выписать штраф одному из водителей, полицейским понадобился всего лишь Инстаграм.
Владелец бракованной Lada Vesta отсудил у завода новый автомобиль "АвтоВАЗ" вынужден обменять дефектную "Весту" на новый автомобиль после того, как уставший от поломок владелец обратился за помощью к Фемиде. Вместе с машиной истец получил и компенсацию морального ущерба.
У американца конфисковали автомобиль, угнанный 37 лет назад В 2003 году житель Нью-Йорка Стивен Мерсед приобрел классический Ford Mustang 1966 года и на протяжении последующих 14 лет вкладывал душу и деньги в реставрацию автомобиля. Все оборвалось в один миг, когда к Мерседу нагрянула полиция: оказалось, что "Мустанг" числился в угоне. Причем очень давно.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера