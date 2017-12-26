Богатые тоже бьются: знаменитый футболист устроил "пьяное" ДТП и сбежал

Ровокую ошибку водитель может допустить еще до того, как сядет за руль, - например, если по дороге к любимому суперкару решит заглянуть в бар. Сайт WreckedExotics наглядно показывает, чем это может закончиться.



Вот, например, прекрасная история из Литвы. Некий товарищ решил взять в аренду экзотический спорткар - Porsche Boxster. И все бы ничего, вот только герой этой истории сел за руль в изрядном подпитии. История умалчивает, напился ли он уже после того, как взял машину в прокатной конторе, или же ухитрился взять ее, уже будучи нетрезвым (в таком случае немало вопросов возникает и к менеджеру проката), но итог вышел закономерный: потеря управления на снежной дороге и жесткая встреча с грузовиком. Стоит ли после этого еще кому-то напоминать, что садиться пьяным за руль не стоит?

В скандальные истории, связанные с автомобилями, попадают не только российские футболисты. Взгляните на эту Ferrari F12 Berlinetta. Ее "разложил" весьма известный турецкий футболист Бурак Йылмаз, успевший за свою карьеру поиграть в топовых турецких клубах мирового уровня, таких как "Бешикташ", "Галатасарай" и "Фенербахче". Эта авария - довольно тяжелый случай. Звезда футбола протаранил на Ferrari Range Rover, сделал "уши", после чего сбежал с места происшествия. В итоге выяснилось, что он еще и был нетрезв, да к тому же автомобиль, как пишет News Turk, принадлежит не ему. В итоге Бурака лишили прав на полгода за пьяную езду, а также ему предстоит выплатить более полумиллиона долларов на ремонт суперкара и Range Rover: автомобили почему-то оказались не застрахованы.

А этот шикарный McLaren MP4-12c, очевидно, чем-то очень сильно разгневал автомобильного бога, и тот в наказание отправил машину в утиль настоящим комбо-ударом. В зад суперкару на хорошем ходу влетел тягач - история умалчивает, из-за чего это произошло, но одного этого удара уже явно хватило бы, чтобы страховая отправила McLaren "в тотал". Но это было только начало. От сильного удара в задней части суперкара произошло возгорание (автомобиль центральномоторный), а параллельно с этим он еще и улетел в ограждение, словно бильярдный шар. Итог - задняя часть разбита и выгорела дотла, "морды" нет. Вот что значит найти "удачную" точку приложения силы...





