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© Cadillac

26 дек 2017 10:15

Автопром 144

В России подорожают автомобили марки Cadillac

В следующем году авторынок ждет массовое подорожание автомобилей. О грядущем изменении цен на свои модели только что предупредила и американская марка Cadillaс.

Производители уже предупреждали покупателей, что в следующем году автомобили будут вновь дорожать под давлением увеличенных акцизов и инфляции. В российском представительстве Cadillac тоже сообщили о том, что модели этой марки ждет подорожание уже с 1 января 2018 года. Рублевые цены на премиальных "американцев" с января увеличатся ориентировочно на 6-8%.

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В частности, флагманский внедорожник Cadillac Escalade, начальная стоимость которого сейчас составляет от 4 850 000 рублей, после корректировки прайса окажется дороже на 400 тысяч рублей.

Кроссовер XT5 подорожает примерно на 300 тысяч, тогда как сегодня ценник на него начинается с 2 890 000 рублей.

На флагманский седан Cadillac CT6 назвали российские цены

Затронет ли грядущее повышение цен легковую линейку, состоящую из седанов CTS и СТ6, не уточняется. 

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