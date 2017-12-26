В России подорожают автомобили марки Cadillac

Производители уже предупреждали покупателей, что в следующем году автомобили будут вновь дорожать под давлением увеличенных акцизов и инфляции. В российском представительстве Cadillac тоже сообщили о том, что модели этой марки ждет подорожание уже с 1 января 2018 года. Рублевые цены на премиальных "американцев" с января увеличатся ориентировочно на 6-8%.

В частности, флагманский внедорожник Cadillac Escalade, начальная стоимость которого сейчас составляет от 4 850 000 рублей, после корректировки прайса окажется дороже на 400 тысяч рублей.

Кроссовер XT5 подорожает примерно на 300 тысяч, тогда как сегодня ценник на него начинается с 2 890 000 рублей.

Затронет ли грядущее повышение цен легковую линейку, состоящую из седанов CTS и СТ6, не уточняется.