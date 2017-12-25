У американца конфисковали автомобиль, угнанный 37 лет назад

Как рассказал Стивен в интервью телеканалу News12 Long Island, этот Ford Mustang 1966 года выпуска он в 2003 году приобрел в качестве подарка на 16-летие дочери. Покупка машины обошлась ему в 3 500 долларов, но это было лишь начало: в последующие годы Стивен не жалел денег на ремонт и реставрацию автомобиля, доведя его до отличного состояния. За прошедшие 14 лет Мерсед вложил в автомобиль порядка 60 000 долларов.

Мирная жизнь "Мустанга" в семье Стивена закончилась в сентябре этого года, когда местный департамент полиции принялся оцифровывать старые архивы. В частности, полицейские создали новую базу данных VIN-номеров автомобилей, находящихся в розыске, и в этой базе внезапно оказался и VIN автомобиля, купленного Стивеном.



Оказалось, что этот Mustang числился в розыске еще с 1980 года. Автомобиль конфисковали и, как жалуется Мерсед, теперь он совершенно не имеет представления, что будет дальше. По его словам, полицейские до сих пор ничего ему не рассказывают - он не знает, где сейчас находится автомобиль, что с ним, как продвигается расследование, а самое главное - дадут ли ему возможность все-таки забрать свой автомобиль. Между тем с момента конфискации прошло уже три месяца.



Страховая компания выплатила Мерседу компенсацию за утраченный Mustang, она составила 1 450 долларов, но Стивена это не устраивает. "Мне не нужны деньги, я хочу забрать свой автомобиль! Я вложил в него деньги, такие автомобили со временем не теряют в цене, а становятся только дороже", - заявил Мерсед.



Обманутый владелец настроен решительно и намерен довести дело до суда, если потребуется. Между тем, в местном подразделении полиции на запрос телеканала ответили, что автомобиль хранится на штрафстоянке, а расследование продолжается.