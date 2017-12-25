Кафедра детских болезней: самый "больной" автомобиль 2017 года

Как и в прошлом году, мы решили в шутливой и легкой форме вспомнить, какими проблемами озадачивали своих владельцев автомобили, попавшие к нам в рубрику в уходящем году. Самые проблемные узлы и агрегаты мы собрали в один автомобиль, который сейчас и рассмотрим. Хотите подробностей? Переходите по ссылкам на материалы, посвященные конкретным моделям, фигурирующим в нашем сегодняшнем выпуске. Поехали!

№1 Ходовая часть

Начнем с классики: стучащие стойки. Относительно мелкая, но жутко раздражающая и очень частая проблема. В прошлом году нам тоже попадались автомобили, у которых на малых проблемах начинало стучать и грохать. 2017-й год принес новых "пациентов": для нашего гипотетического автомобиля отлично подойдут стойки от Renault Kaptur первых выпусков. Впоследствии стойки были модифицированы, а вышедшие из строя без проблем менялись по гарантии на доработанный аналог.



Чтобы наш автомобиль получился комфортабельным, нем не обойтись без пневмоподвески, и здесь как нельзя кстати придется "история болезней" Volkswagen Touareg - его пневмоподвеска частенько доставляла хлопот владельцам.



Причин выхода из строя "пневмы" могло быть несколько: кто-то грешил на потерю герметичности системы при низких температурах из-за плохих штуцеров, либо начинала подтравливать сама подушка. А если автомобиль проседал на всю ось и не хотел подниматься в нормальное положение после запуска мотора, тут уже был повод задуматься о замене компрессора.



Однако в представительстве успокаивают, что проблему удалось решить, а на нынешних "Туарегах" конструкция доработана. "Неисправности встречались, на новом поколении модели недостатки устранены, проблемы отмечались при резких перепадах температур, производителем внесены изменения в конструкцию", - сообщили в представительстве.



За рулевое управление у нас будет отвечать рейка от Kia Sportage. Неприятное постукивание, доносящееся откуда-то из рулевой колонки при проезде неровностей, движении по гребенке и поворотах руля, заставит знающих людей вспомнить модель предыдущего поколения, у которой тоже были проблемы с рейкой.



У нового Sportage проблема скрывалась в моторчике электроусилителя руля, а точнее - в установленном демпфирующем элементе, который быстро изнашивался, начинал немного люфтить и генерировал неприятные постукивания и дребезжания. Производитель этот недочет уже устранил: внутренний диаметр демпфирующей муфты был изменен, что позволило избавиться от проблемы.



Ну а вишенкой на нашем пироге из проблемных ингредиентов подвески станут болты регулировки углов установки колес (развальные болты) от внедорожника Mitusbishi Pajero. Это головная боль многих "паджероводов": не позаботился владелец о регулярной смазке - дело может закончиться тем, что болт придется срезать и выбивать из насиженного "гнезда".



В Mitsubishi проблему признали. Официальные дилерские центры дают рекомендации по эксплуатации и говорят, что этой пробемы можно избежать, если раз в 1-2 года проводить регулировку развала колес и не забывать про смазку.

№2 Двигатель



Проблема выбора двигателя не стоит: конечно же, стоит обратить внимание на относительно свежий "ВАЗовский" 1,8-литровый мотор мощностью 122 лошадиные силы. Этот двигатель можно найти под капотами Lada Vesta и Lada Xray, и на первых партиях автомобилей он охотно демонстрировал разнообразные "детские болезни".



На партию моторов были установлены некачественные клапаны, известны случаи гарантийных замен ГБЦ, часто можно услышать жалобы владельцев на повышенный масложор... Впрочем, по утверждениям "АвтоВАЗа", технология производства двигателя уже усовершенствована, и "детские болезни" удалось побороть.



Хотите мотор покруче? Тогда давайте возьмем двигатель от Kia Optima первых партий. Как на 2,4-литровом атмосфернике, так и на 2-литровом турбомоторе есть фазорегуляторы, и они-то как раз являлись источником основных проблем. Заглушка фазорегулятора давала течь, масло попадало в моторчик системы переменного газораспределения и - привет, "Джеки Чан"! Но на данный момент проблема уже решена: конструкция фазорегулятора стала надежнее.



Генератор позаимствуем у Datsun on-DO. Не то чтобы он прославился какой-то жуткой ненадежностью, но зато оказался довольно шумным, что озадачивает владельцев. По некоторым данным, "поет" ролик натяжителя, однако в представительстве заверяют, что для новых on-DO проблема неактуальна.



Ну а напоследок установим бачок охлаждающей жидкости все от того же Lada Xray - случаев, когда эти бачки лопались, было так много, что обойти эту "болезнь" ну никак нельзя. Лопнувшие бачки без проблем менялись по гарантии, однако первое время качество детали не улучшалось, поэтому нередки случаи, когда бачки эти менялись по два-три-четыре раза. Однако эта проблема уже решена: изменена технология изготовления бачков, стал качественнее сам материал.

№3 Кузов и салон

Если проблемами в подкапотном пространстве на этот раз заведуют "Лады", то по дефектам кузова и салона первую роль играют корейцы. Рулевое колесо следует позаимствовать у одной из моделей Hyundai: как выяснилось, "баранка" быстро начинала облезать на массе моделей Hyundai - i30, i40 и даже премиальном Genesis. Со временем производитель сменил поставщика, и проблема исчезла.



От i40, кстати, можно взять и решетку радиатора, которая очень быстро облезает, а вот заднюю часть кузова лучше доверить другой корейской модели, Kia Optima. Во-первых, задние фонари, как оказалось, протирают краску на крыльях; во-вторых, пластиковая накладка на крышке багажника любит трескаться без особых причин. Для решения первой проблемы протертые места подкрашивали локально, а фонарь закрепляли с нормальными зазорами. Это же было учтено и на этапе сборки и предпродажной подготовки: на новых "Оптимах" с зазорами задних фонарей (и, соответственно, с целостностью ЛКП) все в порядке. Ну а пластиковую накладку просто меняли по гарантии в случае, если на ней не было явных признаков механического повреждения.



Впрочем, у "Весты" тоже есть, что предложить нашему гипотетическому автомобилю: от отечественного седана первых партий можно взять оконные уплотнители. Они оказались очень жестким и слишком уж плотно прилегали к стеклу, оставляя потертости и царапины. Эту проблему производитель решил одной из первых, давно и оперативно: во-первых, сам резиновый состав уплотнителя стал мягче, во-вторых, его профиль изменился таким образом, чтобы дать стеклу чуть больше "свободы".



Ну и в рамках доброй традиции отметим еще две проблемы, которые встречаются едва ли не на каждом втором автомобиле: цветущий хром и потеющие фары. У этих "болезней" нет возраста, марки или приверженности к определенной "национальности" автомобиля. Цветущие и облезающие хромированные молдинги чаще всего относят к разряду эксплуатационных проблем: популярные в России агрессивные дорожные реагенты, а также обилие грязи и мелких камней на дорогах делают свое дело. Ну а запотевание фар автопроизводители вообще не относят к неисправностям. Правда, если речь идет не о конденсате, а о вполне себе серьезных каплях влаги, то это все-таки уже веский повод озадачить дилера.

№4 Электрика

Проблем с электрикой у "пациентов" 2017 года обнаружилось на удивление немного, хотя и тут нашлись разнообразные проблемные места. Например, блок управления электроприводом крышки багажника возьмем от кроссовера Toyota RAV4: недостаточная теплостойкость управляющего элемента приводила к тому, что блок частенько выходил из строя, и производителю пришлось запускать сервисную кампанию (проблему в итоге решили).



Камера заднего вида? Удобная и полезная опция! Ее мы возьмем от Hyundai i40. Ее главная проблема заключалась в плохой герметичности: попадавший в конструкцию конденсат мог вывести из строя электронику, и камера начинала немного "сходить с ума". Производитель выпускал сервисный бюллетень, конструкция камеры была модернизирована.



Ну а обеспечение дополнительной безопасности доверим управляющей электронике LKAS от Kia Sportage. Это система контроля движения в полосе, которая подает звуковой сигнал, если водитель выезжает за пределы полосы движения без включенного поворотника. Если водитель не отреагирует, система сама подкорректирует автомобиль в полосе.



Эта система могла дать сбой из-за ненадежного крепежа внутренних компонентов блока. Производитель решил проблему, став устанавливать блоки нового улучшенного образца, в которых эта проблема была исправлена.



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Напоследок рекомендуем вам ознакомиться с "историями болезней" еще нескольких моделей, которые в наш сегодняшний обзор не попали, но абсолютно "здоровыми" тоже не являются. Это Mercedes-Benz E-class, Mini Countryman, Hyundai Creta, Skoda Octavia и Audi A4.