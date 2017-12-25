Компания Toyota обновила свой минивэн Alphard

Сложная архитектура передней части минивэна стала еще необычнее и футуристичнее: огромная решетка радиатора опускается практически до нижней кромки бампера, а светодиодная оптика расположилась в фарах сложной "острой" формы.

Изменился и салон: была доработана форма кресел, что облегчило процесс посадки и высадки пассажиров, обновились материалы отделки и приборная панель.



Важные изменения произошли и по технической части: минивэн по-прежнему комплектуется 3,5-литровым бензиновым V6, однако двигатель получил другой индекс, обзавелся непосредственным впрыском, расход топлива снизился, а мощность выросла до 300 л.с.. Кроме того, он теперь работает в паре с новым восьмиступенчатым автоматом, а не с шестиступенчатым, как раньше. В Японии, помимо 3,5-литровых модификаций, предлагаются версии с 2,5-литровым двигателем и вариатором, а также гибридная версия.



Богаче стало оснащение: уже в базе "Альфарду" стал доступен комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense второго поколения, в том числе - система предупреждения фронтальных столкновений, функция распознавания пешеходов, функция считывания дорожных знаков и ассистент рядности движения.



В России нынешняя версия минивэна продается только с 3,5-литровым V6 мощностью 275 л.с. в трех комплектациях по цене от 3 578 000 рублей до 4 385 000 рублей.



